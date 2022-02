Una fuerte denuncia pesa sobre los hombres del exesposo de Susy Díaz. Esta vez está siendo acusado por la familia de la ahijada de Susy Díaz, quienes señalaron con el testimonio de su sobrina con “retardo mental”, que el rapero habría atentado contra la libertad sexual de ella, violándola en una reunión familiar.

La agraviada contó que Andy la siguió cuando ella se disponía a miccionar lejos de donde estaban sus tíos, debido a que se encontraban en una playa, no había baños cercanos. Andy la siguió y fue ahí cuando habría cometido el delito.

La mujer de 30 años con “retardo mental”, relató lo que habría vivido con el exesposo de Lourdes Sacín: “No quería soltarme, yo quería irme corriendo, donde estaba mi mamita, pero no me daba permiso, ahorita ya terminamos me decía, ahorita ya te dejo, pero no vayas a decir nada”.

El rapero también le habría dicho qué decir a la agraviada para que nadie se dé cuenta del delito: “Tú dices que yo te he acompañado al baño para que entres y yo me he ido a comprar cigarros, así me estaba aconsejando para que nadie se dé cuenta”.

