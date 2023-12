La escena de la farándula limeña del 2023 estuvo cargada de emociones fuertes y revelaciones impactantes, dejando a todos los espectadores muy impactados. A lo largo del año, diversos ampays sacudieron el mundo del entretenimiento en Lima, revelando infidelidades que, hasta el momento, las parejas en cuestión no han solucionado.

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado son captados besándose en Cusco

El pasado 21 de marzo, Magaly Medina difundió imágenes que remeció el mundo del espectáculo en nuestro país. En esta ocasión, el protagonista de las comprometedoras situaciones fue nada menos que Paolo Hurtado, quien fue captado besándose con Jossmery Toledo, pese a que el futbolista se encontraba casado en ese entonces con Rosa Fuentes y que, además, esperaba su tercer hijo con el futbolista.

Tras obtener información confidencial, un equipo de investigadores del programa de espectáculos viajó hasta Cusco y captaron al jugador bastante cariñoso en plena vía pública con la modelo.

Esposa del Cuto Guadalupe es captada entrando a un hotel con otro hombre

En mayo, Cuto Guadalupe se volvió tendencia y estuvo en las portadas de todos los medios de espectáculos, pero esta vez no por alguna reveladora entrevista en su programa ‘La Fe de Cuto’ sino, porque su pareja, Charlene Castro, fue captada entrando a un hotel con otro hombre.

De acuerdo a las imágenes presentadas por Magaly Medina, el jueves 27 de abril Charlene Castro se lucía junto al Cuto por San Miguel, dando a entender que eran la pareja perfecta. Sin embargo, el jueves 11 de mayo, la esposa del también conductor de TV dejó a su hijo en el restaurante de su pareja y luego caminó unas cuadras para abordar un taxi que la llevaría hasta un hotel donde se hospedaría por una hora con un misterioso hombre.

Tras las imágenes, el exfutbolista convocó a una rueda de prensa para revelar que perdonó a la infidelidad de su pareja.

“Yo no soy quién para juzgar, yo también cargo mi cruz, nadie es perfecto. Ella es la madre de mi hijo. Lo que tenga que hablar con ella, hablaré”, dijo el deportista.

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, es captado ingresando a un hotel con una joven

Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, recogiendo a una joven identificada con el nombre de Mariana de la Vega de su departamento alrededor de las nueve de la mañana del 18 de julio. Juntos se dirigieron al hotel Westin, donde permanecieron dos horas. Al salir, compartieron unas hamburguesas, y finalmente, el deportista se encargó de dejar a su acompañante en su casa.

Al día siguiente del ampay presentado por Magaly Medina, muchos internautas afirmaban que Maju Mantilla no se presentaría en Arriba mi Gente o, en todo caso, daría la cara y hablaría de una posible ruptura. Sin embargo, la también modelo se mostró en pantallas más radiantes que nunca y hasta bailó marinera en una de las secuencias del programa transmitido por Latina.

Esposo de Leysi Suárez es ampayado pasando la noche en un departamento en Barranco con otra mujer

En los primeros días de agosto, las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ captaron a Jaime La Torre, exesposo y padre de la hija de Leysi Suárez, ingresando a un departamento en Barranco. Las imágenes revelaron que permaneció en el lugar durante toda la noche. Magaly Medina afirmó que la propia exbailarina de Alma Bella, Leysi Suárez, le confirmó que ella y La Torre seguían siendo pareja en ese entonces a pesar del ampay transmitido en su programa.

Cabe mencionar que Jaime La Trorre fue ampayado una segunda vez con la misma mujer con la que engañó a la bailarina. Ellos fueron captados en imágenes ingresando a un hotel, pese a que él le pedía perdón a la locutora.

Leysi Suárez conversó con Trome y reveló que el padre de su hija aún le pedía para retomar la relación.

”Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia”, contó Suárez.

Dato extra

Ampay a Mayra Goñi y Ricardo Mendoza

Este 2023, Ricardo Mendoza dejó atrás “las relaciones abiertas” que mantenía con Alicia Aparcana y la modelo venezolana Rosalía Franco, para dar paso a un nuevo amor junto a la actriz Mayra Goñi.

En setiembre, el comediante y la actriz fueron ampayados besándose en un conocido restaurante. Cabe mencionar que, en repetidas ocasiones, Mayra comentaba a los medios que ella regresaría a Estados Unidos, pero el conductor de Hablando Huevadas ya afirmaba en su show que estaba empezando una relación con la popular Yuru.

