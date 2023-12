Hace unos días, Ethel Pozo y Janet Barboza fueron blanco de las críticas de Magaly Medina, luego que estas denunciaran públicamente que Jonathan Maicelo ya tenía conductas agresivas con Samantha Batallanos cuando estaban en medio de una relación.

“La que tienen ahí como ametralladora, a la que usan para dispararle, contó algo que dizque, por eso todos veían que estas cosas iban a pasar. No se dan cuenta lo que estaban contando, no se dan cuenta lo que vieron fue una agresión, no lo denunciaron, lo dejaron pasar. Típico de las moscas muertas que no son valientes”, expresó Magaly Medina.

Janet Barboza le responde a Magaly Medina

Recordemos que Magaly siempre se ha referido como “mono con metralleta” a Janet Barboza, por lo que en comunicaciones con Diario Correo, la popular Rulitos afirmó que no le interesan los comentarios de la popular Urraca.

“Los adjetivos calificativos de una persona con una mente senil, porque hay que tener una mente realmente senil, para el poco raciocinio, hay que tener una mentalidad decrépita para hacer los comentarios que esta mujer hace. A mí, la verdad es que me da absolutamente igual lo que ella pueda decir acerca de mí o acerca de nuestro programa, un programa como es América hoy en el cual ella lo utiliza todos los días con la excusa de que voy a chancar a los conductores para pasar bloques enteros de nuestro programa”, expresó Janet Barboza.

Luego continuó con: “que se puede esperar de una persona que le dice al hijo de Renato Rossini, que termine los estudios cuando ella ha terminado solo un ciclo de periodismo en la Bausate y Meza, que puedes esperar de una persona que le increpa a Guty Carrera que le fue infiel a Melissa Loza con Milett Figueroa, cuando Guty dice que se tomó un tiempo que hubo un break, cuando su pingüino hizo lo mismo con Giuliana Rengifo, el pingüino empieza una relación con Giuliana a los pocos días de tener una pelea con ella”.

Janet también consideró que Magaly Medina no juzga a todos con la misma vara. Además, la tildó de lambiscona y que no merece su respeto.

“Ella es buena juzgando a las parejas de los demás, pero, sin embargo, con su pingüino se vuelve ciega, sorda y muda, no olvidemos que el pingüino lleva a Giuliana a su casa porque estaba completamente enamorado. Entonces, porque con la misma vara que ella mide a todos los infieles, no mide al suyo, porque se encargó de bañarlo bien, lo paseo por diferentes programas y pretendió ponerle bozal a Giuliana con cartas notariales para que no siga dando más detalles”, contó.

“Yo creo que en lugar de volverse una mujer tan cegada y estar enviando tantos mensajes a las mujeres para que no se dejen dañar psicológicamente, para mí la infidelidad es un daño psicológico y yo creo que esta mujer también está dañada psicológicamente, por su forma de actuar, por los insultos y repite siempre los mismos insultos toda la vida, su vocabulario es paupérrimo porque siempre te dice bruto te hice tonto, tiene tantos años en televisión que no tiene más recursos”

“El próximo año vamos a continuar en América Hoy siendo objetivos, siendo libres, siendo justos y tratando a todos con la misma vara no como ella que cuando era la lame suelas de los zapatos de Jessica Newton, a Deyvis Orosco le hacía venia y a Cassandra también, y cuando le quitaron el madrinazgo, ya vemos en lo que terminó, se volvió salvaje con ellos porque claro para mí ella va a ser siempre una arribista social y utilizó a Jessica Newton para eso, para poder escalar entonces que puedes contestar a una persona de la cual yo tengo este concepto”

“Mi respeto para la mujer va a estar siempre, entonces de una lambiscona lamesuelas, venir a menos, yo tengo el peor de los conceptos. Así que lo que ella me diga a mí me importa realmente dos pepinos”, finalizó