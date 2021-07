Luego de ser presentada como el nuevo jale de “Reinas del Show” , Janet Barboza habló sobre las críticas que recibió en redes sociales por su participación en la última gala del programa de Gisela Valcárcel.

Al respecto, la popular ‘Rulitos’ afirmó que ya está acostumbrada a los malos comentarios desde el inicio de su carrera. “Desde que estoy en la televisión recibo críticas, no les va a gustar a todos. Y es bueno tener detractores, no puedes ser exitoso sin detractores porque son ellos los que desencadenan la polémica y desencadenan emociones y sensaciones”, sostuvo la conductora de “América Hoy”.

Además, Janet Barboza aclaró que tampoco le importan las críticas de sus rivales, ya que por el momento está concentrada en los ensayos debido a que la pandemia la dejó sin “mucha resistencia física”.

“No miro ni escucho a esas compañeras que hablan de las demás, para mí las participantes son mis rivales en esta competencia y en lo único que pienso es en cómo voy a ir eliminando a cada una”, dijo.

Por último, la presentadora de televisión expresó que está decidida en llegar a la final de “Reinas del Show’', pues según ella el concurso no premia a quien mejor baila, sino a quien tiene la mejor presencia escénica. “Mis compañeras me tienen miedo por mis años de trayectoria, porque me han visto cualidades y porque puedo sorprender”, agregó.

