La modelo Korina Rivadeneira, el nuevo jale del programa ‘Reinas del Show’ que conduce Gisela Valcárcel, comentó sobre su participación en el reality de baile y reveló que le están poniendo la etiqueta de “la favorita” para alzar la copa.

Aunque dijo que siente mucha presión, pidió paciencia a sus fans para que no la califiquen por su participación en la gala del 2019, pues no siente que tenga el mismo nivel.

“Sé que lo puedo lograr, pero en este momento me están poniendo la etiqueta de “la favorita”, por así decirlo, y no debería ser así. Yo siento esa presión y quiero que me tengan paciencia, que califiquen mi crecimiento gala a gala, no que me califiquen por la temporada pasada. Ahora yo estoy desde cero, no tengo el mismo nivel de la temporada pasada”, sostuvo la esposa de Mario Hart.

Reveló que para la segunda gala de Reinas del show sorprenderá con una difícil coreografía, en un género que no domina.

“Tengo una cargada arriesgada, me toca la zamba y aunque al inicio me sentí frustrada, es una oportunidad para aprender, estoy ensayando mucho porque quiero que mi baile salga perfecto”, contó.

La venezolana reveló que en la edición del 2019 tenía un mejor físico porque hacía muchos ejercicios: “tengo los músculos débiles. Me estoy esforzando y sé que en unas semanas más ya estaré con más físico, pero aún no”.

“Me está costando bastante, antes ensayaba doble y ahora con Larita no es así, y es que mi tiempo con Larita es oro. Por eso es que, quizá, no avanzo tan rápido los ensayos, creo que esto será una desventaja. No quiero descuidar nada, entonces, estoy buscando el equilibrio, donde tenga tiempo para estar con la bebé sin perjudicar mis coreografías”, agregó.

Korina opina de Janet Barboza

“Ella va a ser una muy fuerte competidora. Creo que Allison y Jazmín son dos competidoras muy fuertes. ¿Y Janet? Me hace acordar a mí cuando participé la primera vez en El gran show, la gente me criticaba horrible, y mira ahora dónde llegué. Yo fui la peor y terminé bailando súper bien, y eso fue metiéndole muchas ganas y dedicación”.

