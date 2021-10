La vedette Deysi Araujo se mostró sorprendida por la propuesta de pensión solicitada por Melissa Paredes a su aún esposo Rodrigo “El gato” Cuba.

Al parecer, Deysi Araujo no habría creído que Melissa Paredes le haya solicitado al futbolista que asuma el 100% de los gastos de la pequeña, por ello no dudó en criticarla.

“Ella trabaja y es actriz, no es una anciana, es joven y los dos trabajan. A mí el padre de mi hijo no me dio un sol y siempre he sido papá y mamá para mi hijo, a veces hay mujeres que usan a sus hijos para beneficiarse, no digo que sea el caso de ella, pero hay mujeres así”, respondió en entrevista con El Popular.

Incluso le recomendó a Melissa Paredes pensar más en su hija y que le permita a Rodrigo Cuba salir con la menor.

“Después de haber mantenido un matrimonio sólido. Melissa no tiene que pensar en ella si no en su hija, no puede negarle al padre ver a su hija. Una pena, tiene que pensar mejor las cosas”, agregó la vedette.

Manda fuerzas al “Gato” Cuba

Deysi Araujo se mostró a favor de Rodrigo “El Gato” Cuba y le envió sus mejores deseos, a fin de que se recupere pronto de esta situación.

“Para él fue un balde de agua fría, debe ser muy duro estar en sus zapatos, no me quiero imaginar lo que está pasando. Debe ser duro, cuando una persona está enamorada y de pronto te terminan, psicológicamente debe estar mal. Yo soy madre de un hijo y nunca me gustaría que le pase eso”, sentenció.

VIDEOS RECOMENDADOS

Reinas del show: Baile de Isabel Acevedo

TE PUEDE INTERESAR