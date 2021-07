Deysi Araujo no habría aprendido la lección tras ser criticada por haber celebrado su cumpleaños en una ‘fiesta covid’ hace algunos meses. Y es que esta vez, la bailarina sorprendió a propios y extraños al realizar un ‘privadito’ un tanto subido de tono y que hasta lo trasmitió por sus redes sociales.

El programa de Magaly Medina evidenció el comportamiento de la exvedette, quien ahora se estaría recurseando con shows ‘hot’, sin miedo a ser sancionada, al saber que están prohibidas las reuniones sociales.

Según el informe, Deysi Araujo se presentó 40 minutos en un cumpleaños, sin respetar el distanciamiento social, ni ninguna medida de bioseguridad. En las imágenes, se muestra cómo ella bailó con asistentes en una sala con globos, buscando dar un ambiente de night club.

Sin embargo, pese a las imágenes, la bailarina no aceptó su culpa y solo aseveró que se encuentra trabajando para generar ingresos.

“Ellos querían en lencería, y yo dije: ‘Bueno, pero te cobro un poco más’. Me pagaron S/ 2800 a parte de la movilidad. Imagínate, todo ha subido, todo es caro, no hay ni para el aceite, y dije: ‘Ya bueno, vamos a chambear’ (...) Imagínate, si te contara (quiénes más trabajan), pero son caletas. Yo cometí el error, porque una reunión no se hace en una discoteca. Es que plata es plata”, expresó.

