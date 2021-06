Deysi Araujo no se quedó callada y decidió responderle a Christian Cueva con una nueva carta notarial, tras haber asegurado que el futbolista le había ofrecido pagarle un viaje a Brasil.

Y es que el popular ‘Aladino’ le envió a la vedette una carta pública mediante su cuenta de Instagram, con el fin de que se rectifique y muestre pruebas de la supuesta invitación.

“He referido claramente que no fue su persona la que me llamó y por mi parte no le presté atención a esa invitación y menos la tomé en cuenta. Por mi parte no he declarado nada en contra tuya, ni tengo de qué rectificarme”, se lee en el documento.

En ese sentido, Araujo pidió a ‘Cuevita’ que no le mande “misivas intimidantes” porque sino ella será la que tome “acciones legales pertinentes para hacer valer sus derechos”.

“Que madure un poquito más, que tome más consciencia porque puede perder hasta su trabajo como Manco. A veces los muchachos no piensan y actúan mal, pero tiene que madurar y pensar en su familia”, finalizó.

