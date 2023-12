Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casaron el 21 de diciembre en una íntima ceremonia en un hotel de Miraflores. Días días antes decidió el cumbianbero decidió revelar su punto de vista sobre el matrimonio en una entrevista con el ‘Reventonazo de la Chola’.

El cantante expresó que cuando conoció a Cassandra Sánchez, sus planes cambiaron por completo y consideró nuevamente la idea de casarse. Asimismo, señaló que en una gran parte de su vida, el matrimonio no era algo primordial en su vida.

“ Fue algo que yo no imaginé nunca, nunca imaginé dar un paso así, porque mis padres fueron felices sin haber hecho algo así. Pero me di cuenta que el tiempo cambia y que uno empieza a construir su propia historia con su familia. Era una ilusión grande que comenzó siendo de ella y terminó siendo de ambos”, manifestó el popular ‘Bomboncito de la Cumbia’.

En esa misma línea, la hija de Jessica Newton contó que el padre de su hijo cambió de opinión de un momento a otro.

“Él me dijo yo no me quiero casar. Cuando él me lo dijo, yo nunca había pensado enamorarme tanto. Me dije si tengo al amor de mi vida a mi lado no necesito un papel para definirlo. Pero con el pasar del tiempo me dijo para hablar y me comentó que la conversación que una vez tuvimos ya no es ”, expresó Cassandra.

