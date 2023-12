Deyvis Orosco fue entrevistado por el programa ‘Todo se filtra’ de Samuel Suárez, a solo un día de su matrimonio civil con Cassandra Sánchez De Lamadrid. El cantante también habló de su polémico comentario y asegura que se distorsionaron sus declaraciones.

El líder de Néctar habló sobre la controversia por su nueva miniserie, ya que Magaly Medina se ha burlado en varias oportunidades por el actor que lo interpretará.

“Yo soy muy respetuoso del trabajo de la gente, esta es una producción de Michelle Alexander. No he tenido oportunidad de conocerlo (al actor Mario Cortijo) pero me han dicho que es un profesional increíble, tiene una formación actoral increíble y si Michelle lo ha propuesto estoy seguro que sabe por qué, la experta en ese campo es ella y yo estoy para respaldarla”, manifestó.

Asimismo, el popular ‘Bomboncito’ reafirmó que la hija de Jessica Newton es el amor de su vida. “Lo único que yo conocía en mi vida era trabajo hasta que llegó ella y me ha dado una familia maravillosa”, expresó.

Luego, Deyvis Orosco habló sobre el desatinado comentario que emitió hace unas semanas, cuando le consultaron por el cambio físico de la madre de su hijo y respondió ‘ella sabe por qué está así’.

“ Ella es consciente que al ser hija de Jessica y pareja de Deyvis está expuesta. Yo en algún momento hice un comentario que se distorsionó, cuando dije, ‘ella sabe por qué está así’ no era porque decidí hacerlo sino porque hay una condición de salud atrás y que ella ha decidido no tocar. Yo lo que hice y lo que voy a hacer siempre es reafirmar que mi esposa es la más hermosa en todas sus versiones ”, concluyó.

