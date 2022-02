¡Más enamorados que nunca! Cassandra Sánchez De Lamadrid fue sorprendida hace algunos días por Deyvis Orosco, quien aprovechó un concierto en Huancayo para pedirle la mano por segunda vez.

Recordemos que en octubre del 2020, fue la misma hija de Jessica Newton, la que publicó mediante su cuenta oficial de Instagram, que el cumbiambero le había pedido la mano.

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer mas feliz del mundo, porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad. Le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos”, escribió como descripción de la fotografía, en aquel entonces.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que ahora que son padres de un pequeño, el líder del Grupo Néctar decidió llevar a Cassandra a unos de sus conciertos, para en frente de todo su público, pedirle nuevamente y con otro anillo, que se case con él.

“Pasaran millones de años, millones de vidas y en cada una de ellas te elegiría a ti. Te amo”, exclamó la empresaria.

¿Cuánto gastó Deyvis en los anillos de Cassandra?

En ese sentido, el programa “Mujeres al mando” investigó más a fondo cuánto le habría costado al ‘Bomboncito de la cumbia’ ambos anillos que le regaló a su pareja. El primero estaría bordeando los 4 mil dólares, mientras que el último anillo, costaría nada más y nada menos que más de 8 mil dólares.

Es decir, Deyvis Orosco habría gastado un aproximado de más de 12 mil dólares en dos anillos lujosos de compromiso para Cassandra Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO