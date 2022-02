¡Se encienden las alarmas! Pamela Franco estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde fue consultada sobre si piensa contraer matrimonio con Christian Domínguez, quien recientemente le obsequió un departamento.

“No tengo anillo de compromiso, ustedes siempre me molestan, pero este no es un anillo de compromiso, me lo regaló Christian cuando recién teníamos un mes. Yo quiero uno, pero eso llegará después”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la cumbiambera aseguró que ya habló con el cantante, y que ellos tomarán la decisión de casarse cuando salga oficialmente el divorcio del popular ‘wachimán’.

“Es que Christian ya podría regalarme un anillo e incluso pedirme, pero yo le he dicho que no, porque después que se habla tanto, lo primero que tiene que salir es su divorcio, que todo el mundo sabe que aún no le sale”, agregó.

“Un favor, un pedido al Poder Judicial, porque yo no entiendo por qué no sale, por qué se demora tanto. Pasando eso, callaríamos bocas, todo paso a paso, y una vez totalmente libre, y todo lo que encierra el pasado, empezar una bonita historia”, finalizó diciendo Pamela para las cámaras de Latina TV.

Pamela Franco sobre matrimonio con Christian Domínguez https://www.latina.pe/noticias

