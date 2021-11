Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de La Madrid podrían convertirse en padres en cualquier momento, acontecimiento que los tiene más emocionados y más unidos que nunca, pues son conscientes que se termina la etapa de noviazgo e inician una etapa de papás.

“La parada obligatoria por la pandemia, nos permitió conocernos como pareja. Además, la pérdida del alfa de mi familia, mi abuelo, hizo que nos diéramos cuenta que siempre estábamos pensando en el futuro, cuando lo único que teníamos era el hoy, así que decidimos convertirnos en padres. Estamos seguros que nuestro hijo va a ser muy querido, no solo por nuestra gente cercana, sino por la gente que me sigue en los últimos años”, precisó el popular “Bomboncito”.

El cumbiambero contó que su padre Jhonny Orozco fue el primero en enterarse de la llegada de su primogénito, pues tras conocerse la noticia de manera oficial, empezó a sonar el tema “El Arbolito”.

“La primera vez que nos dieron la noticia oficial gracias a la ecografía, fue un momento mágico. Ese día salimos del doctor, entramos a la camioneta, Cassandra y yo nos abrazamos, nos felicitamos y de repente sonó la canción”, recalcó Deyvis, mientras que su novia ratificaba que su fallecido suegro se hacía presente cada vez que ellos tomaban una decisión importante para sus vidas.

Asimismo, mencionó que era consciente que su hijo podría heredar su amor por la música o el hecho de ser artista, ya que lo lleva en la sangre como herencia del abuelo y de su padre. “Lo que él quiera ser, que sea, pero que sea feliz. Su papá siempre va estar ahí para ayudarlo”, recalcó.

EL ‘BOMBONCITO’ INCURSIONA EN LA POLÍTICA

Deyvis prepara el lanzamiento de su sello discográfico para apoyar a nuevos talentos peruanos. También precisó que tiene un gran interés de manifestarse públicamente para que el gobierno se preocupe por el sector de entretenimiento en nuestro país, el cual fue el primero en parar y aún no logra volver.

“Las situaciones son complejas, inmanejables, porque no se puede trabajar con capacidad mínima con aforos enormes. Las producciones han subido muchísimo. No olvidemos que tenemos un público popular que tiene un presupuesto establecido. Por ejemplo, están acostumbrados que un menú cuesta 8 soles, y ahora debe pagar 80 soles, no lo van a poder pagar. Los productores van a tener que invertir tres veces más de lo que hacían antes”, indicó

