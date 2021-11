Este lunes 8 de noviembre, Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de La Madrid celebraron el baby shower de su primer bebé a quién llamarán Milan. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la madre del cantante de cumbia no apareció en ninguna fotografía.

Muy poco se sabe de la madre del ‘Bomboncito de la cumbia’, Eva Atanacio, pues esta se ha mantenido alejada de los reflectores desde que el grupo Néctar estaba en sus mejores épocas.

¿Cómo se conocieron Cassandra Sánchez y la mamá de Deyvis Orosco?

A mediados del año 2020, la parejita conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez concedieron una entrevista al programa ‘Magaly TV, La Firme’. En esa oportunidad, la hija de Jessica Newton aseguró que mantenía una buena relación con la familia del cumbiambero. Incluso calificó a su suegra como una ‘mujer espectacular’.

“Cuando la conocí me di cuenta porque Deyvis es así como es, es una mujer espectacular y de verdad que la quiero bastante, me llevo muy bien con ella”, expresó.

La mamá de Deyvis no asistió al baby shower de su hijo

La influencer de la belleza y futura madre del heredero de Deyvis Orosco explicó hace algunos meses las razones por que la señora Eva Atanacio no aparece en las instantáneas que comparte la pareja en redes sociales.

“Para dejarlo claro nuevamente, aquí va otra vez: a mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, posteó en su plataforma de Instagram.

Por este motivo es que ni ella ni el hermano menor del ‘Bomboncito’ habrían asistido a la celebración de bienvenida del primer hijo de la pareja.

¿Quién es la mamá de Deyvis Orosco?

Eva Atanacio es la madre de Deyvis Orosco y esposa del fallecido cantante y líder del grupo Néctar, Johnny Orosco.

Doña Eva tuvo un romance con Johnny Orosco desde la adolescencia y fruto de su relación tuvieron dos hijos. Deyvis Orosco y Piero Orosco, quien tiene 20 años.

¿Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco tendrán gemelos?

A pocas semanas de dar a luz, la guapa Cassandra causó mucha intriga entre sus seguidores al revelar que serán una “familia de cinco”.

“Y pensar que en esa época éramos 3, ahora vamos camino a convertirnos en 5″, fue lo que posteó Cassandra en su cuenta de Instagram. En las imágenes se le aprecia junto a Deyvis y su mascota Huacatay.

Luego de la publicación, miles de seguidores de la pareja creyeron que la hija de Jessica Newton estaría a la espera de gemelos. Sin embargo, la rubia lo negó rotundamente y contó que adoptarán a una nueva mascota.

