En la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’ revelaron parte de un audio transcrito que mantuvo Melissa Paredes con su aún esposo Rodrigo Cuba, donde se escucha las trabas que le pone la modelo al futbolista para ver a su hija.

En una de las conversaciones, el ‘Gato’ Cuba le pide a Melissa Paredes que le deje ver a su hija, pero esta se niega e incluso le dice que su hija esta muy bien sin él y que ni si quiera lo extraña.

R: No me la voy a llevar, no nos sigas haciendo daño, quiero ver a mi hija y no en tu casa, quiero salir con mi hija. Déjame salir con mi hija. Tu duermes, vives, sales y comes con ella. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo?

M: ¿Por qué dices hacernos daño? Ella está muy feliz, no pregunta por ti sinceramente y cuando te vas, ni siquiera te pide que te quedes. (…) No nos quieras hacer daño tú separándonos cuando sabes que ella ama estar conmigo.

Magaly critica a Melissa Paredes

Al respecto, la conductora Magaly Medina expresó toda su indignación con la exconductora de ‘América Hoy’ por no permitirle a su aún esposo pasar tiempo con la menor.

“Quiere llevársela al centro comercial a darle de comer alguito rico que le guste, a comprarle una ropita que se la lleve tiene derecho por qué vas a prohibirle a tu hija que goce de su padre a quien estuvo unida. ¿Por qué los vas a separar, por qué te quieres vengar con el padre quitándole a su niña?”, cuestionó en un primer momento.

“Esto pasa en muchos hogares que se destruyen, familias que se separan y pasa que como ella tiene a la niña dijo: “mi abogada ha dicho que no”, pero el sentido común entra ahí y entra el corazón de mamá, de persona, el criterio de una mamá es no pelear con la otra persona para que la separación pueda ser lo más cordial y civilizada”, agregó.

