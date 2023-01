Cassandra Sánchez De Lamadrid compartió con sus seguidores el detalle que habría tenido su pareja y padre de su hijo, Deyvis Orosco, sin necesidad de celebrar alguna fecha en particular.

Y es que la hija de Jessica Newton confesó que el cumbiambero la sorprendió el último Iphone 14 en color morado. Ante el obsequio, la joven no dudó en presumir y agradecer al artista por conocer todo de ella.

“Hoy empieza una nueva etapa. Oficialmente se cierra el circuito 2022 con mucha felicidad. Deyvis Orosco sabe que soy muy cabalística y que creo mucho en la energía, así que me acaba de sorprender con este detallazo”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram. Además, contó que su celular anterior ya estaba muy gastado.

“Soy de las que se aferra a las cosas como celulares o laptops hasta sacarle el jugo y tengo que admitir que mi celu no daba para más. Gracias amor por entender mis locuras y sobre todo, ser mi estabilizador. Te amo. No les digo que me conoce, es morado”, agregó bastante emocionada.

