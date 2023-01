Terrible. Giannina Luján sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para confirmar el triste fallecimiento de su padre Carlos Augusto Luján-Ripoll Ferreyra, quien se dedicaba a cantar rancheras.

Y es que mediante su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality dio la lamentable noticia y agradeció a sus seres queridos y seguidores por todo el apoyo incondicional en el momento tan complicado que viene viviendo.

“ Lamento informar en estos momentos que me siento un poco más tranquila, del sensible fallecimiento de mi querido papito Carlos Augusto Luján-Ripoll Ferreyra la semana pasada el 10 de Enero. Agradecemos de corazón a todas las personas que me brindaron su apoyo, mis seguidores bellos, amigos que de lejos y presentes a mi lado, a mi familia, hermanos, tíos, primos, al amor de mi vida mi David, mi familia en España, a todos”, comenzó escribiendo mediante su publicación.

En ese sentido, la modelo fitness también aprovechó la oportunidad para agradecerle a su padre todas las enseñanzas que en vida le dejó. Asimismo, destacó siempre su alegría mientras estuvo en este mundo.

“No hubiera podido lograrlo sin ustedes y muchas gracias por seguirlo haciendo. Amigos de mi papito, músicos de años se acercaron de sorpresa a cantarle más de 4 horas en medio de una fiesta como a él en algún momento lo deseo en vida. TE AMO PAPITO DE AQUI AL INFINITO, ALGUN DIA NOS VOLVEREMOS A VER, GRACIAS POR TODAS LAS LECCIONES DE VIDA QUE NOS DISTE, POR VIVIR LA VIDA SIEMPRE LLENO DE ALEGRÍA Y DARNOS VIDA”, agregó bastante sentida.

