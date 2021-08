La modelo Giannina Luján no se guardó su opinión luego de la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show” y el fuerte enfrentamiento que tuvo con Gisela Valcárcel frente a cámaras.

En el adelanto de “Amor y Fuego” compartió en Instagram, Giannina Luján decidió salir en defensa de Allison Pastor.

“A Alison es una bella persona juntos con Eric q lo conozco desde villa maría , ella siempre fue muy sencilla y buena persona desde siempre. Hacen una linda pareja”, escribió Giannina Luján.

Además, la modelo tuvo un polémico comentario en la misma publicación. “es q la cabra siempre tira al monte. ups digo nomas”.

Allison Pastor renuncia a “Reinas del Show”

Este sábado 21 de agosto, Allison Pastor renunció en vivo al programa ‘Reinas del Show’. La esposa de Erick Elera expresó su inconformidad con la conductora Gisela Valcárcel.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad”, indicó Allison y se retiro del set muy molesta.

