Hace casi dos semanas, el cantante de cumbia, Deyvis Orosco fue operado de emergencia por un problema maxilar. Este último lunes el líder del grupo Néctar quiso contar los detalles de lo que pasó.

Orosco lo hizo a través de un ‘live’ que realizó mediante sus redes sociales, que fue más de 700 veces compartido, 80 mil veces reproducido y obtuvo miles de ‘likes'.

“Todavía no puedo cantar porque me duele mucho la mandíbula… me duele cuando hablo. Hace muchos años sufría un tema muscular, que pensé que era solo lo de la muela del juicio. Cuando yo cantaba se estresaba las partes (de la mandíbula). Pensé que era un tema dental y lo dejé por los shows” contó Deyvis Orosco.

“Durante la cuarentena por estar relajado no tuve dolor pero cuando empecé a trabajar más seguido, me empezó ese dolor y lo traté con pastillas… sin embargo el dolor se volvió insoportable, me fui de emergencia a la clínica… El tema se había hecho un problema muscular y había que hacer una cirugía de emergencia, era las 10 de la noche”, añadió el intérprete de ‘El arbolito’.

Dayvis Orosco explicó que fue sometido a una cirugía maxilofacial. Tras la operación, no pudo hablar ni comer cosas sólidas durante cuatros días, por los puntos que le habían hecho. Aseguró que el proceso de recuperación será prolongado.

“Fueron días fuertes, sin embargo tuve la suerte de estar acompañado, de tener a Cassandra (su novia), a mi madre que vino a verme, y a ustedes que estuvieron pendiente de mí. Nunca hablo de mi vida privada pero se merecían no estar preocupados”, dijo el productor musical.

