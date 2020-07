Ana Pau Cáceres, la actriz que interpretó a “Polita” en la telenovela “Vivan Los Niños”, cumplió 26 años en plena pandemia del coronavirus o Covid-19.

La joven, quien vive en el estado de Quintanna Roo, en México, festejó su cumpleaños con sus amigos y su hermana e impidió que la pandemia afecte la celebración.

Ana Pau Cáceres compartió las fotos de la celebración con un mensaje lleno de alegría por sus dulces 26 años.

“Sweet #26 like the 80′s baby. Me siento súper agradecida de celebrar este Año Nuevo sintiéndome tan feliz. No puedo pedir nada más porque me siento tan plena. Gracias por sus mensajes los leo todos”, escribió la recordada “Polita” de la telenovela “Vivan Los Niños”.

Como se recuerda, ‘Polita’ fue uno de los personajes más queridos por el público que siguió el melodrama que Televisa estrenó en el año 2002 y que fue transmitido en varios país entre ellos Perú.

Sobre Ana Pau Cáceres se sabe que también es health coach, como lo compartió en su cuenta de Instagram.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, junto a Roberto Guizasola, crean albergue

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, junto a Roberto Guizasola, crean albergue -OJO

TE PUEDE INTERESAR