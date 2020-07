Todo indicaría que la relación entre Samahara Lobatón y Melissa Klug habría mejorado tras hacerse pública la noticia del embarazo de la hija de la chalaca.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven madre primeriza estaría publicando misteriosos mensajes de apoyo hacia su progenitora, tras el ‘ampay’ que se difundió donde se ve a Melissa con el futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

El contexto de la imagen trata sobre vivir el presente y no arrepentirse de las cosas que uno hace, pues todo queda como una experiencia de vida.

“Lo haces bien, mujer. Aprende a disfrutar cada proceso, doloroso o no, disfruta, y cuando hablo de disfrutar, no hablo de ser feliz con cada cosa que vivas, sino de vivir al máximo. Si te duele, deja que te duela, si te hace feliz, deja que te haga feliz. Te enoja, grita, te emociona, grita, pero no te reserves, no te escondas, no te apagues”

Es por ello que teniendo en cuenta los recientes acontecimientos relacionados con la ‘Blanca de Chucuito', podría tratarse de un mensaje de apoyo a su madre. ¿Será que la reconciliación está cada vez más cerca?.

“Mujer, no sacrifiques la emoción y la aventura del presente por guardarle luto a lo que ya no está y mucho menos por hacer lo supuestamente correcto para proteger tu futuro. Hazlo hoy, vive hoy. Quizás para mañana ya no haya un mañana”, finalizó.

