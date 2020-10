Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se presentaron por primera vez juntos en televisión como toda una pareja en el programa ‘Magaly TV, la firme’ donde dieron detalles de su relación y presentaron la nueva canción del popular cantante ‘Amor a Primera Vista’, feat que grabó junto a la destacada agrupación norteña Corazón Serrano y Jota Benz.

La feliz pareja contó a Magaly Medina cómo se inició su romance, además indicaron que esta cuarentena los ha unido más y ha fortalecido su relación al punto que no descartar para más adelante formar una familia. Deyvis comentó que su primer beso fue en un parque. “Era el único lugar donde podíamos estar tranquilos”, secundó Sánchez de Lamadrid que prefirió indicar cuándo se inició la relación exactamente por “cábala”.

Sin embargo, Magaly puso en aprietos a Deyvis y Cassandra cuando les preguntó si era cierto que a fin de año planean viajar a Alicante, España, para que el cantante de cumbia sea presentando formalmente a la familia Sánchez La Madrid y para que se bautice ante la iglesia, requisito indispensable para un futuro matrimonio.

CANTANTE NO SE BAUTIZÓ

“¿Es cierto que tu abuela, la mamá de Fernando, está preparando todo en Alicante para la llegada de ustedes porque te vas a bautizar en la iglesia que va la familia allá?”, preguntó Medina dejando sin palabras a la parejita.

“Sí hemos hablado mucho, yo no me he bautizado porque antes por el trabajo de la familia nunca hubo tiempo”, atinó a responder Deyvis. A lo que repreguntó la conductora, quien es muy amiga de la futura suegra de Orosco: “Tú sabes que eso es requisito indispensable para el matrimonio ¿no?”.

Tras ello, prefirieron cambiar el tema para no dar más detalles de sus planes a futuro y desmintieron un posible embarazo. Deyvis remarcó que esta pandemia y la cuarentena obligatoria lo ha repotenciado, por eso se mostró feliz con su nuevo lanzamiento musical ‘Amor a Primera Vista’.

“Hemos lanzado en YouTube el videoliryc ‘Amor A Primera Vista’, sin duda este año ha sido difícil pero yo no voy a permitir que se pierda, es duro sí pero uno tiene que sacar lo mejor que tiene”, puntualizó Deyvis Orosco que presentará su primer concierto virtual con toda su orquesto el sábado 24 de octubre a través de la plataforma de Teleticket.