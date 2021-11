Aunque se alejó de ‘Reinas del Show’, Diana Sánchez reapareció en el otro de GV Producciones, “América Hoy”, para contar detalles sobre la salud de su novio Dan Guido, diagnosticado con leucemia. Su pareja tiene 32 años y es nacionalidad estadounidense.

Según contó la bailarina, su prometido está “más estable” tras ser diagnosticado de esta terrible enfermedad. Resaltó que cuando comenzó su participación en ‘Reinas del Show’ no sabía de la condición de su pareja.

“Me llegó la noticia a mitad del programa. Yo ya tenia conocimiento que él estaba mal, él tenia varios síntomas, se sentía mal, le dije que de repente era una infección, un virus”; comentó en entrevista con Janet Barboza y Ethel Pozo.

¿Cuáles son los síntomas que tuvo el novio de Dan Guido?

Diana Sánchez detalló algunos de los síntomas que experimentó su novio Dan Guido antes de ser diagnosticado con leucemia. Incluso, ambos creyeron que tenía Covid-19, pero los resultados dieron negativo.

“Todo comenzó luego de su cumpleaños, yo fui a visitarlo a Nueva York, y al día siguiente me comenta que estaba con dolor de cuerpo. Lo primero que a uno se le viene a la mente es el Covid. Se hizo un examen y salió negativo”; comentó Sánchez.

Indicó que Dan Guido sintió dolores extremos en los huesos y sangrado en la nariz.

“Me decía ‘yo siento un dolor extraño, me duelen los huesos, me duele la cadera, me duele la rodilla (...) pasaron ciertas cosas que sí nos alertaron, como el dolor de los huesos. Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”; agregó.

La exintegrante de ‘Reinas del Show’ dijo que la leucemia que padece su novio es “muy difícil de diagnosticar”: “Acá en EEUU hay muy pocos casos de leucemia que él tiene”.

