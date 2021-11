Diana Sánchez y su novio norteamericano Dan Guido atraviesan el momento más difícil de su vida en pareja. Luego de que el joven de 32 años fuera diagnosticado con leucemia, la peruana regresó a Estados Unidos para acompañarlo en sus terapias.

Pese al apoyo incondicional de la exintegrante de ‘Reinas del Show’, ambos creyeron que no podrían superar la enfermedad.

“Hace dos semanas estuve pensando ‘uy me voy a morir’”, comentó Dan Guido en entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’.

Diana Sánchez tuvo una similar opinión: “yo lo veía y sentía que en dos semanas estaba perdiendo la batalla”.

La pareja actualmente vive un drama, pero su amor los vienes sosteniendo. “Tengo mucha suerte de estar aquí contigo y feliz junto a ti”, agregó el joven.

Las declaraciones completas se verán en la edición de hoy del 4 de noviembre, vía Willax TV.

¿Cuáles son los síntomas que tuvo el novio de Dan Guido?

Diana Sánchez detalló algunos de los síntomas que experimentó su novio Dan Guido antes de ser diagnosticado con leucemia.

“Me decía ‘yo siento un dolor extraño, me duelen los huesos, me duele la cadera, me duele la rodilla (...) pasaron ciertas cosas que sí nos alertaron, como el dolor de los huesos. Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”; agregó.

TE PUEDE INTERESAR