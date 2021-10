Hace algunas semanas, la exchica reality Diana Sánchez sorprendió a propios y extraños al renunciar en vivo al reality de baile ‘Reinas del show’, conducido por Gisela Valcárcel.

Luego de esto se conoció que la exintegrante de “Combate” viajó a Estados Unidos para reencontrarse con su novio Dan Guido. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la razón de su abandono al programa sabatino.

Por este motivo “Amor y Fuego” se comunicó con la modelo para consultarle sobre sus motivos para alejarse del show de la “Señito”, pero la excombatiente no quiso dar detalles

“No estoy interesada en conversar nada, entiendo tu llamada, pero no me interesa conversar del tema, por el momento no me interesa conversar del tema. Espero que respetes lo que te estoy mencionando. Espero en otra oportunidad comunicarme con ustedes”, declaró Diana.

DIANA Y SU NOVIO REAPARECEN EN INSTAGRAM

Diana Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde se le ve junto a su novio Dan Guido, con esto la chica reality descarta los rumores de una posible separación.

Foto: (Instagram/@diansanchezpalomino04)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO