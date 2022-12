La exchica reality Diana Sánchez dejo todo en Perú y viajó a Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a su novio Dan Guido, quien fue diagnosticado de leucemia meses atrás. Cabe recordar que la excombatiente dejó su participación en “Reinas del Show” para enrumbar de nuevo a tierras estadounidenses tras enterarse que su novio padecía esta enfermedad.

Ahora, la excombatiente se refirió a la ola de frio que se está presentando en ese país. La ‘chata’ reveló que tuvo que postergar su viaje a Perú debido a las bajas temperaturas que azota Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dijo Diana Sánchez?

“Yo estoy viviendo en Scardale, en Nueva York , y aquí bajó mucho la temperatura, pero no nos hemos llenado de nieve. Desde el día de Navidad está todo muy frío y recién ahora se está regulando el clima. En algunas zonas al norte, las que están cerca a Canadá, están pasando un frío enorme, gracias a Dios nosotros estuvimos a menos 13 grados el peor día, un frío bastante fuerte, se congelan las cosas muy rápido, pero no ha nevado. Nos hemos mantenido en casita para estar bien, no hemos salido mucho porque se nos congela hasta el pensamiento” , dijo Diana a Trome.

“No voy a ir a Perú, por varios motivos voy a viajar en otra fecha. No he planeado nada por todos los problemas que hay, puede haber irregularidades en el aeropuerto, es inseguro. Voy a esperar a que se calmen las aguas”, agregó.