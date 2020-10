La exintegrante de “Combate”, Diana Sánchez, se animó a revelar si se encuentra en la dulce espera o no de su novio Dan Guido, con quien radica actualmente en Nueva York, Estados Unidos, y tiene más de dos años de relación sentimental.

Y es que la exchica reality se refirió a unas publicaciones que hizo el portal web de espectáculos, “Instarándula”, donde se le ve en un video con un pancita un poco misteriosa.

“Debajo de la ropa (falda) tenía como 3 outfit más que me puse para grabar el video, por eso se veía así (abultado), pero no estoy embarazada. Aún no está en nuestros planes. Estamos felices, tranquilos y disfrutando de la relación", expresó.

Por otra parte, Diana Sánchez reveló que planea venir al Perú para celebrar las fiestas navideñas, siempre y cuando el problema de la pandemia por el COVID-19 lo permita.

“Quizá para Navidad o Año Nuevo. Estoy rezando para que todo vaya mejorando por Perú y que la situación esté un poco más segura”, confirmó.

