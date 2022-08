Este viernes 5 de agosto de 2022, el actor Diego Bertie falleció tras caer desde el piso 14 del edificio donde vivía ubicado en el distrito de Miraflores. Esta noticia sorprendió a los peruanos, ya que recientemente el también cantante había regresado a la música.

A propósito, tan solo un día antes, el 4 de agosto de 2022, se publicó la última entrevista que Diego Bertie dio a un medio de comunicación. Esta vez fue a la periodista Verónica Linares en su canal de YouTube La Linares.

En esta entrevista, Diego Bertie confesó que no quería morir sin antes retornar a la música, sueño que cumplió recientemente al realizar varias presentaciones en La Estación de Barranco.

Según Diego Bertie, el músico Augusto Madueño, hermano de Pelo Madueño, fue quien le pidió volver a cantar: “Me llamó durante la pandemia y me dijo ‘oye, quiero hacer un homenaje al rock donde va a estar Miki González, va a estar Mar de Copas y yo soy fan de ‘Qué difícil es amar’ y quisiera hacer una versión ¿tú puedes grabar la voz?’ Le dije: mira, estoy en mi casa solo, tan solo, me tocó solo en la pandemia, no tengo un micro, soy una bestia con las cosas técnicas ¿qué hago?”.

En soledad en su departamento, Diego Bertie grabó el tema: “Se la mandé, la editó, no sé qué magia hizo y quedó lindo. Entonces le dije ‘oye, por qué no hacemos algo, por qué no grabamos’”.

“Me emocioné porque en realidad en el momento que la grabé fui feliz y cuando me lo mandaron sonó tan bonito que dije ‘wow, caracho’”, contó Diego Bertie muy feliz.

“Sí tenía, te digo, te confieso, en la mente: yo no me puedo morir sin hacer algo de música porque era un must que tenía, o sea, yo no me puedo... no sé qué va a pasar mañana no quiero...”, dijo el reconocido actor.

