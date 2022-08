El exchico reality Diego Rodríguez sorprendió a propios y extraños al lucirse con la famosa actriz venezolana Gaby Espino tras los rumores ruptura con Valery Revello, la expareja de Sergio Peña.

Y es que, hasta el momento, ni Diego Rodríguez ni Valery Revello han confirmado su ruptura, pero el exparticipante de “Esto es guerra” viajó a Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, y se dejó ver con la figura de Telemundo.

“Happy birthday @diegord7″, señaló Gaby Espino en un video que publicó en Instagram Stories. “Está cumpliendo años”, se le escucha decir a la expareja de Jencarlos Canela mientras grababa al modelo peruano.

“Aparentemente es mi cumple”, respondió Diego Rodríguez al repostear el video de Gaby Espino. En efecto, Diego Rodríguez viajó a Estados Unidos para celebrar su cumpleaños.

“Cómo están, gente, quería agradecerles a todos ustedes por los saludos de cumpleaños, me he leído todos los DM’s, se los juro, y si no les puedo responder a todos uno por uno, lo hago por aquí: estoy muy agradecido, la he pasado lindo, y bueno, ahora toca seguir celebrando”, agradeció el exchico reality.

Austin Palao echa a Emilio Jaime y Valery Revello

Tras ser visto ingresando a la casa de Emilio Jaime junto a Valery Revello, Austin Palao aclaró que recién conocía a la expareja de Sergio Peña: “De verdad que yo no tengo una amistad con ella, la pude conocer, sí, en la discoteca, buena chica, pero nada, recién habíamos como que entablado una conversación”.

“Y creo que por mí no va la cosa”, advirtió Austin Palao, dejando entrever que el romance sería entre Emilio Jaime y Valery Revello. “No sabemos”, respondió cuando se lo preguntaron.

Sin embargo, Austin Palao aclaró que Emilio Jaime ya no estaba con la misteriosa mujer con quien se lo vio meses atrás: “Yo sé que está soltero él”.

