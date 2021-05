Diego Zurek, quien fue ampayado en las últimas semanas en varias ‘fiestas covid’, publicó hace poco una foto con su hijo lamentando que no pueda estar cerca de él por la pandemia.

Sin embargo, Alejandra Rejas, su expareja y madre del menor decidió desenmascararlo públicamente y señalar que, en muchas ocasiones, él ni siquiera le responde los mensajes de WhatsApp cuando le pide que vea a su hijito.

“Tengo todas las pruebas donde le digo que venga a ver a mi hijo, que mi hijo pregunta por él y ni siquiera me responde el WhatsApp”, aseguró Alejandra Rejas al programa ‘Amor y Fuego’.

Diego Zurek dio su descargo en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde intentó explicar por qué no ve al niño. El exchico reality prácticamente le echó la culpa a la su ex.

“No es que yo no quiera ir a verlo (...) les cuento por qué no veo a mi hi hijo a menudo es porque antes cuando lo veía seguido la mamá de mi hijo me pedía una prueba molecular o antígena para ir a verlo”, comentó.

“Por ejemplo, lo iba a a ver el martes y el mismo martes en la mañana yo lo hacía y todo bien (...) pero ahora dice que si quiero ver a mi hijo, cinco días antes no puedo ver a nadie”, agregó.

Luego Diego Zurek lamentó que cuando ve a sus amigos y graba un TikTok, la madre de su hijo le reclama.

“Por allí me tomo unos mates y grabo un Tiktok con unos amigos. Luego ella me dice ‘¿no que no veías a nadie en la semana? entonces ya no puedes venir”.

Alejandra Rejas, por su parte, dijo ella no va a exponer a su hijo a un posible contagio del Covid-19.

