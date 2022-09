¿Dónde quedó el cariño? Luego de confirmarse la ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró, Doña Peta, por fin, se pronuncia sobre el tema, afirmando que no mantiene comunicación con la ojiverde.

Las muecas de Doña Peta la delata, un reportero de ‘En boca de todos’, fue el encargado de preguntarse sobre su relación de suegra que mantenía con Alondra García Miró y sus gestos solo adelantaron el misil que lanzó segundos después.

“No sé porque no he hablado con ella, no, no. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más, para qué vas a implorar que te llamen, no”, al parecer Doña Peta esperaba que la ojiverde la llame luego de haber terminado con Paolo Guerrero.

