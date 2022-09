Siempre polémica y sin pelos en la lengua. Shirley Arica estuvo en el programa ‘Hablemos de belleza’, donde habló de su vida profesional y amorosa, sin dejar de lado el tema Reimond Manco, que fue el primer escándalo en el que se vio envuelta.

Ella reconoce que el apodo y el escándalo con la expromesa del futbol peruano, Reimond Manco, fue una gran oportunidad para alcanzar la fama: “Yo creo que esa fue una frase que me catapultó a la fama, gracias a mi amigo Reimond Manco, las cosas como son”.

No toda la gracia se la debe al exfutbolista, ya que ella resaltó su habilidad para mantenerse vigente en el mundo de la farándula: “La habilidad es mía obviamente y eso es algo que me caracteriza. Es una frase que me toca mucho, porque gracias a esa frase cambió mi vida en muchos aspectos”.

Finalmente, la modelo aseguró que no le molesta para nada su apodo y que a diferencia de cuando obtuvo la fama, ella ha madurado: “Le tengo un cariño, siempre seré la chica realidad, renovada, madura, con hijo”.

