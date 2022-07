Shirley Arica, modelo y exparticipante del reality ‘El poder del amor’ arremetió en sus redes sociales contra su expareja y padre de su pequeña Skylar, Rodney Pío Dean. La ‘chica realidad’ expresó toda su indignación contra el primo del ‘Loco’ Vargas porque en junio de este año abrió un nuevo negocio, pero sigue sin cumplir con la pensión de alimentos.

En sus historias de Instagram, la influencer lanzó toda su artillería contra, Rodney Pío Dean, dueño de de Matuzita Burgers.

“El donante y su nuevo negocio, pero para la pensión. Y la justicia es un saludo a la bandera. Literal, llevo años esperado que resuelvan”, dijo Shirley Arica en sus estados.

Shirley Arica arremete contra Rodney Pio. Foto: (Instagram/@shirleyarica27)

“Callada todo este tiempo, mientras tú, inaugurando negocio, llevándote un plato de comida a la mesa sin importarte tu hija, que dices que tanto amas”, continuó. “Claro, como sabes que conmigo nunca le faltó ni le faltará nada. Tiempo al tiempo”, finalizó.

¿Qué dijo Rodney Pío sobre el reclamo de Shirley Arica?

Rodney Pio se comunicó con Shirley Arica vía WhatsApp para reclamarle y esto fue lo que le dijo: “Que estupideces haces. No te cansas, te dije para hablar, para llegar a algo, se viene la otra liquidación, ahora que más quieres, tengo que de nuevo juntar para darte la plata y sales con tus tonterías de publicar. Ya madura, en serio, aburres. No dices que te va bien, millonaria. Ya estoy juntando para darte de nuevo y y te gastes mi plata (...) Ya suéltame, sé feliz, yo no existo para ti, solo para mi hija”, dijo muy furioso.

“No voy a caer de nuevo en tu juego, aburres payasa. Seguro ya se te acabo la plata y quieres joder, pero por qué conmigo si tú eres millonaria. Shirley Arica, la que nadie le falta. Que risa, en serio”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO