La ‘chica realidad’ Shirley Arica se sumó a las críticas contra la periodista Magaly Medina. En una entrevista con Macarena Gastaldo, la modelo recordó sus enfrentamientos con la famosa ‘urraca’.

Durante su programa “Entragos” de YouTube, la exparticipante del reality ‘El poder del amor’ señaló que está harta de que la presentadora de ATV la ningunee.

“Siempre me ha señalado, me ha ninguneado como le ha dado la gana. Entonces, ya estoy harta de sus adjetivos calificativos y eso que ella es feminista, me parece un poco contradictoria su postura”, dijo Shirley Arica en un inicio.

“Debería ser un poco más empática y tiene que darse cuenta que todo el mundo tiene derecho a hacer mejor las cosas. Yo era una rebelde sin causa, pues ahora soy una rebelde pero ya con causa. O sea, más consciente, la esencia no se te va. Yo siempre he sido como soy”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR