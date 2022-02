¡Fuerte y claro! Ducelia Echevarría se enlazó en exclusiva con el programa de Magaly Medina para desmentir todas las afirmaciones que realizó su expareja, Domingo Salas, sobre las imágenes donde se le aprecia llorando desconsoladamente al exterior de una discoteca, acompañada presuntamente de quien sería su nuevo galán, Jorge Monzón.

Y es que la exintegrante de “Esto es Guerra” aseguró que ella no quiere “hacer un circo” de su vida privada, negando totalmente que haya sido víctima de agresión por parte de su saliente.

“Yo no me estoy victimizando, pero nunca he expuesto mi vida privada. No quiero agrandar el tema, ni tampoco quiero que me sigan faltando el respeto de tal manera. No tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada”, comenzó diciendo en el enlace.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la modelo arremetió contra Salas, señalando que con esas declaraciones lo único que estaría buscando son “sus 5 minutos de fama”.

“Yo en ningún momento he llamado a mi expareja para decirle nada. No sé por qué el señor Domingo Salas ha salido a hablar todo eso, será para llamar cámaras, que es lo que siempre quería y siempre anhelaba, el sueño de ser famoso, pero ese no es mi problema”, expresó Ducelia bastante molesta.

