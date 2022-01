El programa América Hoy regresó a la pantalla chica este lunes 31 de enero de 2022 y presentaron a su nueva conductora, Brunella Horna.

Sin embargo, minutos antes, Edson Dávila, Janet Barboza y Ethel Pozo bromearon sobre la ausencia de Melissa Paredes, quien salió del programa tras el escándalo de infidelidad a su esposo, Rodrigo Cuba.

“Siempre fueron tres”, dijo Edson Dávila sobre las conductoras del programa. “Sí, pero perdóname, Edson, todos saben que desde octubre, noviembre, solo estamos Janet y yo”, respondió Ethel Pozo.

Por su parte, ‘Giselo’ aseguró que extrañaba a Melissa Paredes y hasta puso un figura de la actriz en el set: “De repente ustedes no la extrañan, pero yo sí. Yo sí la extraño, hermana, no te rías, yo la etraño, de repente ustedes no”.

“¿Tú la extrañas? ¿Tú la has llamado en este tiempo que no estábamos al aire?”, le preguntó Ethel Pozo. “No, pero le mandé un mensajito, que yo la quiero mucho”, se defendió Edson Dávila.

En ese sentido, Janet Barboza cuestionó que hablen de Melissa Paredes y dejó entrever que la actriz no tenía experiencia en conducción.

“¿Me están diciendo que va a regresar nuestra excompañerita? Me hicieron una llamada a Barcelona y me preguntaron, Janet, ¿cuáles son los requisitos para esta nueva conductora? Lo primero que pedí es que tenga un poco de experiencia, porque eso de estar enseñando nuevamente, me cansa un poquito”, dijo la ‘rulitos’.

Minutos después, Janet Barboza lanzó otra indirecta: “¡Por favor, Virgencita de Chapi, que la nueva conductora tenga experiencia, que tenga correa, que nos sume, por favor! Virgen de la Puerta, Virgen de Chapi y todas”.

