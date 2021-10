Edson Dávila, más conocido como “Giselo”, sorprendió a todos sus fans al revelar que tiene un novio desde hace cinco años, con quien celebró hace poco su aniversario.

Aunque el carismático integrante de ‘América HOY’ siempre ha mantenido con un perfil bajo su vida personal y amorosa, en la reciente edición del programa matutino se animó a hablar de su actual relación sentimental.

Todo ocurrió cuando Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza estaban hablando de los “aventureros” de la farándula local, en referencia al caso reciente de Josimar, quien habría abandonado a María Fe Saldaña embarazada.

“En mi caso, yo me pongo como ejemplo, que he sido aventurero, coqueto, lo que ustedes quieran... pero ha pasado el tiempo y encontré una pareja con quien me llevo super bien, y he cambiado. Además, como personas públicas, tenemos que ser ejemplo para muchos jóvenes que nos siguen”, comentó.

¿Quién es la pareja de Giselo?

Edson Dávila es muy reservado con su vida personal y no ha revelado la identidad de su actual pareja. Lo único que se sabe es que se encuentra muy feliz con su novio, con quién lleva más de cinco años de relación.

TE PUEDE INTERESAR