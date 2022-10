No le gustó nadita. Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, realizó muy emocionado un informe para “América Hoy” sobre el concierto de Daddy Yankee en Perú. Sin embargo, el conductor no se esperó que el material que era emitido fuera cortado intempestivamente.

Y es que todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se encontraban comentando la polémica que se había creado por las diferentes estafas que se habrían dado por las entradas a dicho concierto.

“Oye, oye... De verdad no puede hacer esta malcriadez”, se le escucha decir al popular ‘Giselo’ a la producción del programa, cuando se dio cuenta que cortaron su nota.

Sin embargo, todo no quedó allí, ya que el conductor le increpó EN VIVO a su compañera Janet Barboza. “Señora no me parece justo que se haya cortado mi reportaje, es mi trabajo”, expresó un tanto indignado.

En ese sentido, la popular ‘Rulitos’ le explicó a Edson que se trataba por netamente empatía con las personas estafadas. “Pero eso lo ve Oswaldo, no yo (...) Hubieran ido ustedes, qué tanto hablan”, respondió.

Declaraciones de Giselo y Janet

