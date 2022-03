Brunella Horna celebró sus 25 años este sábado 5 de marzo de 2022 en su casa de playa, en el sur de Lima. Sus compañeros de América Hoy también se hicieron presentes, aunque Edson Dávila llegó tarde.

Así lo hicieron saber Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes fueron las primeras en llegar a la fiesta de Brunella Horna. Luego arribó Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos y amiga de Brunella.

“Ahora somos más chicas de América, miren, Valeria llegó (...) Oye, Edson... ha tenido un percance en la carretera, ya llega”, dijo Ethel Pozo en Instagram Stories. “Que no llegue, mejor”, comentó Janet Barboza.

Cuando Edson Dávila apareció, Ethel Pozo le reclamó: “No, no, muy tarde”. “Escúchame, la combi me ha dejado lejos, hermana, pero la combi me ha dejado lejos, yo me he venido en combi, hermana”, respondió el popular ‘Giselo’.

De inmediato, el grupo empezó a bailar, aunque Janet Barboza se sentó a observar el mar. “Dándolo todo, pero... Nooo, a ella no la grabes, está descansando Sra. Janet Barboza, disculpe”, escribió Edson en Instagram.

“No las grabes a la señora, está cansada, no aguanta el taco”, dijo ‘Giselo’ en video, troleando a la ‘rulitos’.

“Estamos celebrando el cumpleaños de Brunella y lo estamos pasando increíble. El ambiente por aquí está fabuloso”, señaló, por su parte, Janet Barboza

Fuente: Instagram @brunehorna | @lapozo | @janetbarbozaa | @edsondavila30

