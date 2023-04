Kristy Ordóñez es el nombre de la integrante de ‘Alma Bella’ que confesó haber tenido sexo virtual con Eduardo Rabanal, quien no respetó ni la reconciliación con Paula Arias y continuó intentando convencer a la bailarina para tener un encuentro.

Según la información brindada por Paula Arias en entrevistas anteriores, ella y Eduardo Rabanal vivían en el departamento de la cantante y atando cabos con las confesiones de Kristy Ordóñez, sería en esa misma locación en la que él sacó los pies del plato e intentó convencer a su amante virtual de encontrarse en persona.

Según Magaly Medina, Paula Arias no volvió a su casa y salió del lugar junto a sus pequeños: “La que sí se ha ido, no se encuentra en ese edificio, es Paula, ella se ha ido a otro lado con sus niños, no quiere cruzarse con él o verlo en otros lados”.

Eduardo Rabanal aclaró que ellos vivían en el mismo edificio, pero no en el mismo departamento, pero de igual forma él se alejaría de tal lugar: “Yo vivo aparte, yo ya me retiro de acá, por respeto”.

TE PUEDE INTERESAR