Gustavo Robles, exmánager de Son Tentación, se despachó con todo contra Eduardo Rabanal, ahora expareja de Paula Arias, quien decidió cortar todo vínculo amoroso y laboral con el futbolista tras su infidelidad con la bailarina Kristy Ordoñez. El exrepresentante de Arias enfureció luego de escuchar las críticas que hizo Rabanal sobre el trabajo que realizó durante los 9 años en que formó parte de la agrupación salsera.

En una entrevista con el programa “Magaly TV, La Firme”, el examigo de la lideresa de Son Tentación cuestionó los conocimientos musicales de Rabanal y reveló que todas las diferencias surgieron desde que él asumió el manejo de la orquesta.

“Es como que yo me ponga a hablar cosas que no me incumbe... Él solamente le cargaba la cartera, si él trabaja o no, eso es tema de Paula y él (…) Yo no entiendo por qué él ahora viene y se asume como que ‘gracias a mí’, ‘yo le he hecho crear un equipo’”, dijo Gustavo Robles este 5 de abril de 2023.

“La última etapa fue la que más discrepancias tuvimos porque antes de que ella tome una decisión me la consultaba a mí, pero al final fue más dictador y ella era más cerrada. Nunca se había comportado de esa manera (…) Yo con el muchacho nunca he hablado, pero al yo retirarme de la orquesta me enteré que estaba haciendo algún tipo de coordinaciones, contratos y gestiones. Por esa razón hablé con Paula y decidí dejar las cosas ahí”, relató.

