No pasó ni una semana desde que se reconciliaron y la pareja, compuesta por Eduardo Rabanal y Paula Arias, se vieron enfrascados en otro escándalo tras la infidelidad que quedó al descubierto por parte del pelotero con una bailarina de ‘Alma Bella’.

Esta vez, Paula decidió no callar más y emitió un comunicado oficial en el que da por terminada su relación con el jugador: “Al ver las imágenes emitidas por el programa Magaly TV, por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal”, afirmó la cantante en su comunicado oficial.

Por otra parte, Paula Arias afirmó que no aceptará excusas, ya que las pruebas son más que claras y no hablará sobre el tema: “No revelaré detalles porque siento que se ha dicho lo suficiente en esta oportunidad, no hay excusas, ni justificación alguna”.

El comunicado de Paula Arias

TE PUEDE INTERESAR