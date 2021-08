El actor mexicano Eduardo Yañez fue entrevistado por Yordi Rosado en su programa “La entrevista” de YouTube y recordó la famosa cachetada que le dio hace varios años a un reportero de Univisión.

Según el actor, pidió al reportero que no le haga preguntas sobre su vida personal, pero este insistió tanto al hablar de los problemas con su hijo, Eduardo Yañez Jr., que desató su furia:

“Yo le dije lo que le he dicho a muchos compañeros reporteros: no hablo de mi vida personal. Muchos me lo respetan, yo siento que él no me lo respetó, pero aparte creó una ficción”, explicó.

“Eso que sucedió yo no me atrevo a hacérselo a otra persona, no me atrevo, no lo hago. Agredir verbalmente a una persona que está pasando por un momento fuerte y desagradable”, manifestó.

Pese a que fue una agresión muy comentada y en su momento pidió disculpas, Eduardo Yañez admitió que no se arrepiente: “Sí me pasé en haber soltado lo que es esta cachetada famosa, pero no me arrepiento en lo más mínimo”.

Asimismo, el actor cuestionó a Univisión y a la prensa mexicana por especular que tendría problemas de ira; según él, pocas veces ha tenido peleas en el trabajo y no tiene problemas de ira.

“Cuando sucedió aquel rollo, un canal donde se han exhibido mis novelas por tantos años, que es Univisión, en lugar de hablar conmigo, en lugar de hablar con este chavo (...) en lugar de eso lo que hicieron fue -para no quedar mal ellos y que yo fuera el ogro, editaron mil veces esa cuestionó y decían cosas terribles de mí, me hicieron un monstruo. Acá en México, que les encanta, copiaron todo eso y dieron por hecho que yo era un güey con problemas”, concluyó.

