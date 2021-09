La vacunación contra la COVID-19 a Allison Pastor generó un enfrentamiento con Ducelia Echevarría en el set de “Esto es Guerra”. La Influencer le reclamó a la esposa de Erick Elera por haberla retado y luego negarse a competir tras su inmunización.

“Esto es “Esto es Guerra” no el “Gran Show”, tienes que adaptarte a las reglas de la competencia. (…) Debió vacunarse en otro horario. Las reglas son por igual para todos. Si no quieres competir gracias por la oportunidad”, reclamó.

Allison Pastor no se quedó callada y le respondió a la integrante de los “Guerreros” recordándole la importancia de vacunarse contra el coronavirus antes que priorizar una competencia.

“Si en tu cabeza no entiendes que ahorita es más importante la vacuna, que es tu salud, a una competencia, no es mi problema. Cuando yo quiera competir contigo te aviso, chau”, arremetió la ex integrante de “Reinas del Show”.

Gian Piero Díaz intentó poner paños fríos y contó que la deportista había pedido no participar en algunas competencias que representen mayor esfuerzo y que era comprensible que se encuentre con malestar y dolor en el hombro.

VIDEO RECOMENDADO:

Korina Rivadeneira vuelve a Esto es Guerra y se vuelve a ver la cara con Allison Pastor

Korina Rivadeneira vuelve a Esto es Guerra y se vuelve a ver la cara con Allison Pastor

TE PUEDE INTERESAR