¡Fuertes declaraciones! Peter Arévalo, más conocido en el mundo de la televisión como ‘Mister Peet’, sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de su salida de “Esto es Guerra”.

“Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV, no iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a ‘Esto es Guerra’, y de repente yo asumí demasiado mi papel, porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, comenzó diciendo para el canal de Youtube ‘Perú Bonny’.

En ese sentido, el narrador deportivo comentó que siempre fue sincero con el productor del reality, de acuerdo a sus tiempos y horarios difíciles. “A mí Peter Fajardo no me hace problemas, me dice que quiere al narrador de la selección aquí en Esto es Guerra, y dije: Ok, porque yo vine de narrar el mundial, ellos sabían lo que yo hacía”, agregó.

“Yo sentía que nos habían llevado a los combatientes a ridiculizarnos, yo sentía y lo decía en pleno programa en vivo”, expresó bastante indignado.

¿Cómo fue que sacaron a Mr. Peet de ‘EEG’?

Tras confesar lo que tuvo que aguantar durante los primeros meses en el reality de competencia, Peter Arévalo señaló que debía ir a narrar para Fox Sports, situación que los productores de ‘EEG’ sabían, pero cuando regresó, al parecer, ya tendrían su salida apuntada.

“Quisieron renegociar y yo no acepté y me fui, ese es el tema, no hay traición de ningún lado, siento que más bien a mí me traicionaron, a mí sí me traicionaron, de mi parte para ellos, no hubo ningún tipo de traición. Tremenda traición, de quien yo pensaba, eran mis amigos, pensaba”, señaló, negando tajantemente los rumores que fue él quien abandonó el programa.

