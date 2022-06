Ruth Medina es la bailarina con la que el ‘Chorri’ fue ampayado siendo infiel y el lunes 15 de junio, estuvo frente a Magaly Medina, desmintiendo las declaraciones del futbolista, quien dijo que recién conoció a la chiclayana.

Luego de revelar que el ‘Chorri’, le juró que estaba soltero, confesó las jugadas del exfutbolista, para conquistarla: “Él hablaba por WhatsApp, me invitó a Trujillo, pagó el mejor hotel, me hacía regalos en forma de que me compre algo y me daba 50 dólares, 100 dólares, siempre me daba así”.

La chiclayana, afirmó que nunca aceptó el dinero del ‘Chorri’, pero sí sus regalitos: “Yo no lo recibía, yo le decía, estoy contigo porque me haces sentir bien, porque la pasamos bien”.

Ruth intentó justificar los detalles que tenía el jugador con ella, luego de ser criticada por la ‘urrraca’: “Como toda persona que quieren conquistar, te trata bonito, pero yo no le recibía el dinero”.

