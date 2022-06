No se calló nada. Ruth Medina, la mujer que fue ampayada en situaciones comprometedoras con el ‘Chorri’ Palacios en Chiclayo, no dudó en defenderse y aseguró que ella “nunca fue considerada como un error”.

Y es que recordemos que exfutbolista señaló en un primer momento que lo habían “sembrado” y que el encuentro con la mujer había sido “un error”. Frente a ello, Ruth lo desmintió completamente y dejó por los suelos al hombre casado.

La joven chiclayana de 28 años decidió revelar desde cuando es íntima del amigo del Chorri Palacios. “Yo no fui error de solo un día. Yo a él lo conozco desde hace 4 años. Él me decía que no estaba con su mujer y él me dijo ‘ven, gorda, quédate, para tener intimidad”, comenzó diciendo en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, se mostró decepcionada y engañada, pues precisó que inicialmente ella no sabía que él estaba casado “No puede ser tan caradura, que me haya visto la cara de tonta, que dice que solo lo conozco de un día, porque siempre me iba a recoger a mi casa, me besaba en la discoteca, salíamos con mis hermanos”, agregó bastante molesta.

