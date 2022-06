Habló Ruth Medina, la mujer con la que fue ampayado Roberto ‘Chorri’ Palacios en una discoteca de Chiclayo. En entrevista exclusiva a Magaly Medina, la joven decidió contar su verdad luego que el exfutbolista negara tener una relación sentimental con ella.

La anfitriona aseguró que mantuvo un romance clandestino con el exídolo de la Selección Peruana, y que lo conocía desde hace cuatro años. “Lo veía una vez al mes, éramos salientes, no eramos amantes, nos veíamos cuando él venia a Chiclayo. Siempre nos besábamos en la discoteca”, sostuvo.

Si embargo, su relación acabó hace un año, cuando se enteró que él seguía casado. “Cuando fuimos al box del fondo porque la discoteca es bien grande, él me comienza a decir que por qué he cambiado de número. Yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien y nada más”, contó en el set de Magaly.

La conversación entre ambos fue así, según contó la joven:

Ruth: Quieres que te diga... ya me enteré que tienes esposa, no voy a meterme en esa relación.

Chorri: Te juro que yo no estoy con ella, ¿crees que si estuviera con ella, me voy a exhibir aquí contigo?

El ‘Chorri’ se puso calentón

“Me decía ‘estás hermosa, me agarraba el trasero y yo le dije ‘compórtate’, porque el Chorri es bien morboso, es un caballero, sí, pero cuando está calentón, comienza agarrarte tus partes”, detalló Ruth Medina, quemando al exfutbolista.

Reveló además que el ‘Chorri’ le propuso quedarse con él en un hotel y hacer un trío con su amiga.

“El Chorri es tan morboso que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

