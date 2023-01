Horacio Baldessari , más conocido como ‘La Pepa’ Baldessari, está viviendo un drama desde hace varios meses debido a sus problemas económicos. El ídolo de Sporting Cristal está viviendo en un hotel de mala reputación cerca al Mercado Lobatón, en el distrito de Lince, pero desde hace varios meses no tiene dinero para pagar la renta.

Y eso no es todo. Según informó el diario Trome, el exfutbolista tampoco tiene dinero para comer. A veces, algunos amigos lo ayudan, pero él ya se siente avergonzando por esta ayuda que recibe.

“Uno no puede estar ‘mangueando’ todos los días a las amistades. Se pide una vez, pero no a diario”, ha dicho al referido diario. “Me voy a mi tierra. En Córdoba todavía está la casa que dejaron mis viejos, al menos allá tengo dónde morir”, se lamenta.

Andrés Hurtado ofrece su ayuda

Este viernes 13 de enero, Andrés Hurtado aprovechó las cámaras de Panamericana TV para ofrecerle ayuda económica a ‘La Pepa’ Baldessari.

“Nuestra Pepa Baldessari esta sufriendo diez mil males. Es una persona que el Perú lo ama, y no podemos hacer caso omiso y no podemos ser indolentes en no preocuparnos por él”, comenzó diciendo.

Aseguró que acudirá inmediatamente al hotel donde se encuentra el argentino.

“Él está en estado de abandono y se ha sumergido es esta profundidad, su alma está destrozada, pasando momentos muy difíciles. Aprovecho para poder yo decirle ‘tranquilo’, en este instante estoy yendo por ti, al rescate. Lo que sea ,yo te voy a escuchar, lo que tú deseas que yo haga por ti, eso va a suceder”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR