El próximo 27 de marzo de 2026, el escenario de Costa 21 marcará el inicio de la historia del artista en territorio peruano, posicionándose como uno de los encuentros musicales más esperados. Kapo llega finalmente al país en un show exclusivo con su gira mundial “Por si alguien nos escucha Tour”, una experiencia diseñada para recorrer sus mayores éxito. Entradas disponibles en Teleticket.

Kapo, el artista colombiano reconocido por su flow afilado y una presencia escénica que domina cualquier escenario, ha expresado su entusiasmo por este primer encuentro con el público peruano “Perú siempre ha tenido una energía especial para mi música y saber que voy por primera vez me llena de adrenalina. Estoy muy emocionado de pisar suelo peruano y encontrarme finalmente con mis fans; vamos a dejar el corazón en el escenario, afirmó el cantante.

Un sonido internacional sin filtros

Fusionando con maestría ritmos de reggaetón, trap y pop latino, Kapo ha logrado consolidar una propuesta directa y cargada de carisma. Con letras que equilibran la esencia de la calle con una actitud magnética y sensual, cada uno de sus lanzamientos cuenta con el respaldo de una producción de alto nivel que lo mantiene bajo los reflectores de la industria global.

La velada en Costa 21 promete un recorrido por sus temas más virales, encabezados por el hit mundial “La Villa”, pieza que ha revolucionado las plataformas digitales y las pistas de baile en todo el continente. Esta presentación se perfila como una cita obligatoria para los amantes del género, reafirmando el estatus del colombiano como un referente imparable de la música actual en lo que será su primera e histórica conexión con la capital peruana.